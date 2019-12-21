Doğu Roma İmparatorluğu zamanında 'Philadelphia' olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Doğu Roma İmparatorluğu zamanında 'Philadelphia' olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 21 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Doğu Roma İmparatorluğu zamanında 'Philadelphia' olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Doğu Roma İmparatorluğu zamanında 'Philadelphia' olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
A: Alaşehir
B: Beyşehir
C: Kırşehir
D: Seydişehir
Doğru cevap: A Alaşehir