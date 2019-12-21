Kim Milyoner Olmak İster sorusu Doğu Roma İmparatorluğu zamanında 'Philadelphia' olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında 'Philadelphia' olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?

A: Alaşehir

B: Beyşehir

C: Kırşehir

D: Seydişehir

Doğru cevap: A Alaşehir