  • $8,0061
  • 9,5234
  • 464.886
  • 1320.98
25 Kasım 2020 Çarşamba 00:18 | Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz büyük risk altında

Doğu Karadeniz büyük risk altında

Doğu Karadeniz'in 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesinin ardından bölgede dolgu alanları ve yumuşak zeminlerin yanı sıra heyelanlı alanlar daha da riskli hale geldi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’un deprem tehlikesinin 2, Rize’nin ise 3 kat arttığına dikkati çekerek; şunları söyledi: “Burada olabilecek en büyük deprem 6.6 büyüklüğünde. Bu büyüklükteki bir deprem felaket olur.”

İSTANBUL’UN RİSKLİ YERLERİ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 3 farklı İstanbul depremi olacağını belirtti. Fatih hattındaki evlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ercan, “En riskli ilçeler Ataköy, Florya, Şenlikköy, Yeşilköy, Küçükçekmece ve Avcılar. 3 depremden biri de Tekirdağ’da olacak. Etkisi 24 atom bombasına eş olacak” dedi.

<p>Varank, Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürüten DOKA'nın desteğiyle restore edilen evlerle

Bakan Varank'tan Giresun açıklaması: Zeytinlik Mahallesi UNESCO'ya aday

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kuruyan ağaçlar ilginç görüntüler oluşturdu

Aliyev ve eşinden Ağdam'a ilk ziyaret: Burayı tek kurşun atmadan aldık

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.