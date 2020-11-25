Doğu Karadeniz büyük risk altında

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’un deprem tehlikesinin 2, Rize’nin ise 3 kat arttığına dikkati çekerek; şunları söyledi: “Burada olabilecek en büyük deprem 6.6 büyüklüğünde. Bu büyüklükteki bir deprem felaket olur.”

İSTANBUL’UN RİSKLİ YERLERİ



Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 3 farklı İstanbul depremi olacağını belirtti. Fatih hattındaki evlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ercan, “En riskli ilçeler Ataköy, Florya, Şenlikköy, Yeşilköy, Küçükçekmece ve Avcılar. 3 depremden biri de Tekirdağ’da olacak. Etkisi 24 atom bombasına eş olacak” dedi.