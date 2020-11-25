25 Kasım 2020 Çarşamba 00:18 | Son Güncelleme:
Doğu Karadeniz büyük risk altında
Doğu Karadeniz'in 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesinin ardından bölgede dolgu alanları ve yumuşak zeminlerin yanı sıra heyelanlı alanlar daha da riskli hale geldi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’un deprem tehlikesinin 2, Rize’nin ise 3 kat arttığına dikkati çekerek; şunları söyledi: “Burada olabilecek en büyük deprem 6.6 büyüklüğünde. Bu büyüklükteki bir deprem felaket olur.”
İSTANBUL’UN RİSKLİ YERLERİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 3 farklı İstanbul depremi olacağını belirtti. Fatih hattındaki evlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ercan, “En riskli ilçeler Ataköy, Florya, Şenlikköy, Yeşilköy, Küçükçekmece ve Avcılar. 3 depremden biri de Tekirdağ’da olacak. Etkisi 24 atom bombasına eş olacak” dedi.