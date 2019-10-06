Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Erzurum, Kars ve Ağrı'da hızı saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişecek kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da öğleden sonra sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle batı ve güneybatıdan orta kuvvette esecek. Rüzgar, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde 40 ila 70 kilometre hızla etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli'de 10, Iğdır'da 11, Erzincan'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan ve Tunceli'de 26, Ağrı ve Kars'ta 23, Ardahan'da 22 ve Erzurum'da 21 derece olması bekleniyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi´ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünl

Mersin´de Çocuğa Atılan Tokat Türkiye´yi Ayağa Kaldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Akciğer rahatsızlığı olanlar dikkat! Bu meyveyi tüketenler iyileşiyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…