Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6891
  • 6,2548
  • 280.525
  • 101567
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altına düşmeye başladı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 6 derece oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle'de eksi 6, Damal ve Çıldır ilçelerinde eksi 4, Erzurum'un Çat ve Tekman ilçelerinde eksi 2, Kars Selim'de eksi 2, Ağrı'da 2, Iğdır'da 7, Erzincan'ın Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde eksi 1 derece oldu.

Gün içinde beklenen sıcaklıkise Erzurum'da 22, Kars'ta 23, Ağrı'da 25, Iğdır'da 28, Erzincan'da 27derece.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Boşanma sonrası ilk görüntü
Çukur'dan anlamlı sahne
'300 bin istemedik, teklif ettiler'
Demet Özdemir'in fotoğrafına Serenay Sarıkaya'dan yorum!
Engin Günaydın için kampanya başlatıldı
<p>MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde buluna

MHP Lideri Devlet Bahçeli Hastanede... İşte Bahçeli´nin Son Durumu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En sinir bozucu esprileri

Makaslayan TIR yolu kapattı...