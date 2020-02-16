Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.841
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu'da yer alan Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır şehirleri için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Iğdır'ın doğusunda öğle saatlerine kadar aralıklı kar görülecek.

Sıcaklığın düne göre 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Ardahan'da 18, Kars'ta 17, Erzurum'da 13, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 8, Erzincan'da 3, Kars'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Ardahan'da 4 ve Erzurum'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 83, Ergan'da 71 ve Cıbıltepe'de 70 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yaptı.

AA


Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı?
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Şahan Gökbakar'dan eşine 800 bin TL'lik hediye
Can Yaman'a bir şok daha!
<p>Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elan

´Matematik Şampiyonu´ Elanur Bilim İnsanı Olmak İstiyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kedim olmadan asla! Parola: Her eve bir kedi

Tatilciler haftasonu oraya akın etti! 3 kilometrelik kuyruk oluştu