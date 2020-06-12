Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8355
  • 7,7449
  • 381.101
  • 108943
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
12 Haziran 2020 Cuma 10:36 | Son Güncelleme:

Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ağrı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 12, Ağrı ve Erzincan'da 13, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 29, Erzincan'da 28, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Kars'ta 22 ve Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.

Gıdada büyük hile! 69 firma 136 üründe sahtecilik yaptı
İçişleri'nden asılsız iddialara net cevap!
Emlak Konut - Advertorial
Batman Valisi isyan etti: Başka çare kalmadı
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
İsveç'te TV sunucusu canlı yayında bayıldı

İsveç'te TV sunucusu canlı yayında bayıldı

Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar başladı

Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar başladı

Akgöl Sazlıklarında muhteşem manzara

Akgöl Sazlıklarında muhteşem manzara

Gıdada büyük hile! Bakanlık tek tek açıkladı

Gıdada büyük hile! Bakanlık tek tek açıkladı