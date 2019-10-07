Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7414
  • 6,3039
  • 277.191
  • 104753
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Doğu Anadolu'da 6 il için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'da 6 il için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'da 6 il için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek.

Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına etkili olacak. 

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Tunceli'de 8, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece ölçüldü. 

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Tunceli'de 24, Ağrı'da 22, Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
Sinan ve Burcu yeniden evleniyor!
Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü silemiyor
<p>Senelerce evinde kendi domates konservesini yaptığını dile getiren Karatay, ´Domates konservesini

´Misafire baklava, börek yerine konserve götürürüm´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kırmızı kategoride aranıyordu... Nokta atışıyla hedef alındı!

Dünyanın en soğuk yeri