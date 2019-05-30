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30 Mayıs 2019 Perşembe 10:57 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:57

Doğu Anadolu'da 4 ilde hava sıcaklığı artıyor

Doğu Anadolu'da 4 ilde hava sıcaklığı artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların arttığı bölgede özellikle Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı çevrelerinde bugün ve yarın ki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Rüzgarın güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 7, Tunceli'de 12, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Erzurum ve Ağrı'da 26, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olacak.

Yetkililer, bölge genelinde ve özellikle sıcaklığın artış göstereceği 4 ilde vatandaşları muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

(AA)

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