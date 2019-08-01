Doğalgaz'ın bilinen en büyük rezervlerine sahip ülke hangisidir? Güven Bana sorusu Doğalgaz'ın bilinen en büyük rezervlerine sahip ülke hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Rusya

B: İran

C: Katar

D: Türkmenistan

Doğru cevap: Rusya