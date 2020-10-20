Doğal sit alanındaki kaçak villaya şikayet

Bölgede oturanlar, İngiliz Cloudya Jamey Hankes’in şirketi aracılığıyla başlattığı denize sıfır villa inşaatını; CİMER’e, kaymakamlığa ve belediyeye şikayet etti. Denize sıfır kaçak yapının bulunduğu alanın arkeolojik ve doğal sit alanı bölgesi olduğu belirtilen şikayette, izinsiz yapıya müdahale edilmesi istendi. Belediye Başkanı Okan Kocakaya, “Burası doğal sit alanı içinde. Yerin kontrolünü yaptığımızda, bize bir yapı kayıt belgesi sunulduğunu gördüm. Tabii kayıt belgesini herkes alabilir. Bunun geçerliliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrol edecek” dedi.



Birçok bölümü yeni yapılan, pencere ve kapıları takılan, denize sıfır arazideki villadan denize inmek için özel bir merdiven, çardak ve tekne bağlanılabilen iskele de bulunuyor.

