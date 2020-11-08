Doç. Dr. Demirhan: "Yağmur suyu maskeyi etkilemez"

Koronavirüs salgını sürecinde hayatımızın bir parçası haline gelen cerrahi maskeler, kış aylarının gelmesiyle birlikte tartışma konusu oldu. Suyla teması halinde işlevinin yitireleceğine dair görüşlerin olduğu maskelere ilişkin Doç. Dr. Hasan Demirhan, önemli açıklamalarda bulundu.

İHA'da yer alan habere göre, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Hasan Demirhan, yağmurlu havada maske kullanımıyla ilgili merak edilenleri değerlendirdi. Doç. Dr. Demirhan, mevsim değişikliğinin maske filtrasyon özelliğini etkilemediğini belirterek, "Suya dayanıklı dış katman sıvı damlacıklarını emmez ve böylece iç katmanı kontamine olmaktan korur. Önümüzdeki süreçte mevsimin değişmesi yağmurlu yada karlı havalarda maskenin filtrasyon özelliği üzerinde olumsuz etki bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"CERRAHİ MASKELER SUYA DAYANIKLI"

Cerrahi maskelerin dış katmanının suya dayanıklı olduğuna değinen Doç. Dr. Demirhan, maskenin 3 katmanının da ayrı işlevlerinin olduğunu şu şekilde vurguladı:

“Cerrahi maskelerde üç ila dört kat dokunmamış kumaş, dokuma olmayan polipropilen ve polyester ile filtre ortamı oluşturulur. Dış katman suya dayanıklıdır, iç katman ise dışarı atılan damlacıkları ve nemi emmek ve rahatlık sağlamak için hidrofiliktir. Dış katmanının sıvıya dirençli özellikleri, bulaşıcı mikroorganizmalar içeren sıvı damlacıklarının penetrasyonundan korur."

"MASKE HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ DE AZALTIYOR"

Doç. Dr. Demirhan, maskenin hastalıktan korumasının yanı sıra şiddetini de azalttığına dikkat çekerek, maskenin virüs yükü üzerindeki olumlu etkisine değindi. Toplu taşımada sosyal mesafe ihlallerine karşı maske kullanımının önemini belirten Demirhan, değerlendirmelerini şu örnekle destekledi:

"Şubat ayında Japonya’daki diamondprinces gemisindeki hastaların yüzde 18’inde hastalık asemptomatik iken, mart ayında Arjantin’deki başka bir gemideki hastaların yüzde 81’i asemptomatik geçirdi. Aralarındaki en önemli fark Arjantin’deki gemide ilk vakanın tespitinden hemen sonra yolcuların cerrahi maske ve mürettebatın ise N95 maske takması idi."