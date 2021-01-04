Diyetisyenden eşine 2 milyon TL'lik dava

İstanbul’da diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, 5 yıllık eşi kardiyoloji uzmanı Dr. Alp Aslan Eryılmaz’ın şiddetine maruz kaldığını öne sürüp boşanma davası açtı. İki yaşındaki kızının velayetini isteyen diyetisyen, eşinin ilk evliliğinden olan kızıyla ortak çocukları arasında ayrımcılık yaptığını iddia ederek, “Kızımın doğmasını istememişti. ‘Seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum’ diyordu” ifadesini kullandı. 2 milyon TL tazminat isteyen diyetisyen, kendisi için 10 bin, kızı için de 15 bin lira nafaka talep etti.

KOCA: ŞİDDETE UĞRADIM



1 milyon lira tazminat talepli karşı dava açan Alp Aslan Eryılmaz da eşinin fiziksel şiddetine maruz kaldığını öne sürdü.

BENİ KIDEMLİ BAKICI GİBİ GÖRÜYOR



Zeynep Sağlam Eryılmaz, dava dilekçesinde doktor kocasının kendisini bir eşten çok kıdemli bakıcı olarak gördüğünü ifade etti.

