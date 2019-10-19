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  3. Diyarbakır'da youtuberlardan dikkat çeken sosyal deney: İnsanlarımızın yardımseverliğini ölçtük

Diyarbakır'da youtuberlardan dikkat çeken sosyal deney: İnsanlarımızın yardımseverliğini ölçtük

Diyarbakır'da youtuberlardan dikkat çeken sosyal deney: İnsanlarımızın yardımseverliğini ölçtük

Diyarbakır'da bir AVM'ye giden youtuber'lar Burak Tutal ve Mert Karakas, bir sosyal deney gerçekleştirdi. Aç ve sokakta kaldıklarını öğrenen kişilerin youtuber'ları evine davet edip yemeklerini paylaşması dikkat çekti

Diyarbakır'da bir AVM'de insanlardan önce ailelerine ulaşmak için telefonlarını isteyen youtuber'lar telefonda aç olduklarını ve dışarıda kaldıklarını söyledi. Buna kulak misafiri olan insanların youtuber'ları evlerine davet edip yemeklerini paylaşmaları dikkat çekti. "Bu sosyal deney videomuzda insanlarımızın yardımseverliğini ölçtük" diyen ikilinin çektiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

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