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  3. Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Diyarbakır'da kurban bayramının üçüncü gününde termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle tarihi mekanlar boşalırken, adeta hayalet şehri andıran kentte hayat durma noktasına geldi. Sıcaklardan bunalan çocuklar ise anne ve babalarının kontrolünde Anzele Parkının serin sularında serinlemeye çalıştı.  

Diyarbakır’da etkisini artıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Kurban Bayramının üçüncü gününde öğle saatlerinden sonra kent genelinde termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgeliklere akın ederek serinlemeye çalışırken, çocuklar ise anne ve babalarının kontrolünde Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkının içerisindeki süs havuzunda serinlemenin keyfini çıkardı.
  
 TARİHİ MEKANLAR BOŞ KALDI

Kentin tarihi mekanlarından Tarihi On Gözlü Köprü'de ise aşırı sıcaklardan dolayı az sayıda vatandaşın olduğu gözlemlenirken, İzmir'den Diyarbakır'a bayram tatili için için gelen Orhan Bayram, Diyarbakır'ın sıcak olduğunu fakat bu güzel mekanları görünce sıcaklığın pek etkili olmadığını söyledi. 

 Uzmanlar uyardı
 Aşırı sıcakların insan üzerinde büyük bir sağlık problemine neden olduğunu belirten uzmanlar, özellikle güneşin etkili olduğu saat 11.00 ile 16.00 arasında sıcaklık nedeniyle aşırı ve hızlı biçimde sıvı kaybı oluşturduğunu bu nedenle tansiyon ve şeker hastası vatandaşlar ile çocukların çok fazla dışarıda bulunmamalarını önerdiklerini söyledi.

Vatandaşlar ise kavurucu sıcaklardan dolayı dışarı çıkmadıkları için şehir adeta hayalet bir kenti anımsattı. 

İHA

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