Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8462
  • 6,5117
  • 277.528
  • 110674
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 43 sikke ile 1 kadın figürlü fildişi madalyon ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yaşayan 2 kişinin, Roma ve Bizans dönemine ait heykel ve sikkeleri satmak için alıcı aradığı ihbarını aldı. Yapılan takipte, şüphelilerin alıcılarla 13 Aralık Cuma günü merkez Kayapınar ilçesinde buluşacağını tespit eden ekipler, Peyas Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli tarihi eser satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, kadın figürlü fildişi madalyon, 3'ü altın, 5'i gümüş ve 35'i bronz olmak üzere 43 sikke ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA


Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
'Eski anılarımı yaşadım'
Serdar Ortaç 'Bekarlık sultanlık' dedi!
İş yeri mühürlendi, 6 ay hapsi isteniyor!
Fahriye Evcen oğlu Karan'la rekor kırdı
<p>Kabadüz ilçesinin 77 obasından bir tanesi olan ve etrafını ladin ormanlarının çevrelediği Taşbaşı

Türkiye’nin Merak Ettiği Taşbaşı Obası´ndan Hayran Bırakan Kış Manzaraları

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!