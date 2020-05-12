Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Diyarbakır'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Seyahat kısıtlaması en son olarak 9 ilde daha kaldırıldı. 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamındaki iller araştırılıyor. Diyarbakır’da 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı haberimizde…

DİYARBAKIR’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-19 Mayıs'ta seyahat kısıtlamasının sürdüğü büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve Diyarbakır dahil 9 kentte sürdürülen seyahat kısıtlamasının ise kaldırıldığını açıkladı. Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Diyarbakır'ın, 16-19 Mayıs günlerinde ise kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını vurguladı ve paylaşımında "Diyarbakır ilimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasından muaf tutulacaktır. Lütfen, rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam" ifadelerini kullandı.