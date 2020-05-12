Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Diyarbakır'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde toplamda 4 gün olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı son 9 il ise gündemde yerini aldı. Diyarbakır'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Seyahat kısıtlaması en son olarak 9 ilde daha kaldırıldı. 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamındaki iller araştırılıyor. Diyarbakır’da 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı haberimizde…
DİYARBAKIR’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-19 Mayıs'ta seyahat kısıtlamasının sürdüğü büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve Diyarbakır dahil 9 kentte sürdürülen seyahat kısıtlamasının ise kaldırıldığını açıkladı. Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Diyarbakır'ın, 16-19 Mayıs günlerinde ise kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını vurguladı ve paylaşımında "Diyarbakır ilimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasından muaf tutulacaktır. Lütfen, rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam" ifadelerini kullandı.