Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0754
  • 7,6596
  • 386.212
  • 97792.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Diyarbakır'da silahlı kavga hastaneye taşındı: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga hastaneye taşındı: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga hastaneye taşındı: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Diyarbakır'da öğle saatlerinde trafik kazasından dolayı tartışan 2 aile iftar saatinde karşı karşıya geldi tarafların silahlı kavgası daha sonra hastane acilinde devam etti. Olaylarda 1 kişi ölürken, 5 kişi ağır yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan çatışma sonucunda 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Öte yandan, kavga gece saatlerinde hastaneye taşındı, hastane acilinde çıkan arbedede acil girişinde camlar kırıldı, olay yerine çevik kuvvet ve çok sayıda polis sevk edildi.


ABD'de aşevlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

ABD'de aşevlerinin önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul haftanın ilk gününe sakin başladı

Berber ve kuaförler açıldı! Objektife yansıyan kareler