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  3. Okulda dehşet görüntüler! Baba ve iki oğlu herkesin gözü önünde öğretmeni darp etti

Okulda dehşet görüntüler! Baba ve iki oğlu herkesin gözü önünde öğretmeni darp etti

Okulda dehşet görüntüler! Baba ve iki oğlu herkesin gözü önünde öğretmeni darp etti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde veli ve iki oğlu tarafından darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında baba ve oğul gözaltına alındı.

21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin velisine iletti.

İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti.

Daveti kabul etmeyen veli ve iki oğlu öğretmeni okul bahçesinde darbetmeye başladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar okuldan uzaklaşıyor.

BABA VE OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla 21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür Yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Yasin Güneş'in darp edilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli veli M.S.A ile oğlu S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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