Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1187 Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde öğrencileri okula götürmek için yola çıkan plakası öğrenilmeyen öğrenci servisi, iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde yola çıkan ticari otomobile ile çarpıştı. Çarpışma sonucu öğrenci servisi devrildi. Olayda minibüs sürücüsü ile 4 öğrenci aralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yan yatan minibüs kaldırılırken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

AA