Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0543
  • 6,7807
  • 250.324
  • 86.035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal aşka geldi
Çarpışma'ya Onur Saylak böyle veda etti
Ünlü oyuncudan evliliğe ilk adım!
Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
ABD?nin Los Angeles eyaletinin Azusa bölgesinde Tigger isimli bir ev kedisi, kendisine saldıran iki

Kedi Kendine Saldıran Çakalları Böyle Kovaladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

THY yolcularını Çin'in 2 bin yıllık tarihi olan Xian şehrine taşımaya başlayacak

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz