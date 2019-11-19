Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesinin Beybulak Mahallesi Altınpınar mezrasında R.K, H.K, ve Ş.K, bulundukları otomobille Silvan'a giderken Tapuk mezrasında, önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen B.Ç. ile karşılaştı.

Tartışmaya başlayan iki ailenin fertleri, durumu fark eden güvenlik korucuları tarafından karakola sevk edilmek istendi.

Bu sırada kavgayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan B.Ç'nin kardeşleri A.Ç. ve Y.Ç, karşı yönden gelen R.K, H.K. ve Ş.K'nin bulunduğu araca ateş açtı.

Daha sonra Kağıtlı Jandarma Karakoluna götürülen iki aileye mensup 6 kişi arasında karakol önünde de kavga devam etti.

İki aileden 30 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karıştığı gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Araçlarda ve üst aramalarında 2 tabanca, av tüfeği ve sopa ele geçirildi.

AA