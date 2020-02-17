Diyarbakır'da evlat nöbetinde 7. zafer! Dağa kaçan kızına kavuştu

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha Diyarbakır ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünün çabalarıyla mutlu sona ulaştı.

24 TV muhabiri Şehmus Çakan, tuttuğu evlat nöbeti kavuşmayla sonuçlanan 7'nci annenin sevinç anlarını detaylarıyla anlattı.

Gevriye Ayhan'ın ikna yoluyla getirilen kızı Pelda'ya sarılırken Kürtçe ağıtlar yaktığını ve annenin baygınlık geçirdiğini aktaran Şehmus Çakan, o ana tanıklık eden kimsenin gözyaşlarını tutamadığını belirtti. 90 ailenin evlat nöbetinin sürdüğünü hatırlatan Çakan, "7'nci ailenin evlatlarına kavuşmuş olması, HDP önünde bekleyen ailelerin de umudunu artırmış oldu." diye konuştu.

PELDA'NIN ABİLERİ DE ORADAYDI

Gözyaşlarının sele döndüğü kavuşma anlarında Pelda'nın iki ağabeyi de oradaydı. Pelda'nın gelişiyle sevince boğulan iki ağabey de kardeşlerine sarılarak gözyaşı döktü.

AYHAN 1 AYDIR NÖBETTEYDİ

Gevriye Ayhan'ın bir aydır evlat nöbetinde olduğu bilgisini veren Şehmus Çakan, Pelda'nın Diyarbakır ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünün çabalarıyla ikna edildiğini belirtti.

ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Diyarbakır annelerinin 168 gündür tuttuğu "evlat nöbeti", terör örgütü PKK'daki çözülme sürecini artırdı. Sadece ocak ayında 24 terörist teslim olurken, şubat ayında bu sayıda da artış görüldü.