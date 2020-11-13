Diyarbakır'da Eski Mısır dönemine ait tablet ele geçirildi: Değeri 1 milyon lira...

Diyarbakır'da jandarma ekipleri Eski Mısır dönemine ait tableti ele geçirdi. Tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, Silvan ilçesinde ikamet eden kişiler, ellerinde bulundurdukları Eski Mısır dönemine ait olduğunu tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edinildi.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheliler, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ve araçlarında yapılan aramada kil mikrolit tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.