Diyarbakır'da doktor koca, avukat eşini vahşice öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır’da avukat eşini öldüren doktor olayında yeni gelişme yaşandı. Olay Kayapınar İlçesi Diclekent Semtinde yaşandı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kreşte eğitim gören çocuklarının etkinliğine katılan M. B. I., doktor eşi M. I. ile kreş çıkışı iddialara göre tartıştı. Bu tartışmadan kısa bir süre sonra, eşini ve çocuğunu araçta bırakan M.B.I., araçtan inerek yürümeye başladı.

ÇOCUĞUN YANINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Doktor M.I.’de kısa bir süre sonra araçtan inerek, eşine doğru hızla yürüdü. Belinden çıkardığı silahla çocuğunun yanında avukat eşi M.B.I.’yi kurşun yağmuruna tuttu. M.B.I., olay yerinden hayatı kaybetti. Görgü tanıkları olayı hemen polise haber verdi.

POLİSE ‘ALDATTI’ DEDİ

Olaydan sonra kaçmayan doktor M.I., polise teslim oldu. Olayda kullanılan silahı da polise teslim etti. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen zanlı doktor M.I., cinayeti neden işlediğini polise anlattı. M.I., eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve arabada bu yüzden tartıştığını polise anlattı. çıkan tartışmanın ardından öfkesine hakim olmayarak cinayeti işlediğini belirtti. Soruşturmanın ardından zanlı adliyeye gönderilecek.

KAHREDEN DETAY: ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELMİŞ

İHA'nın haberine göre, zanlının, daha önce de iki kez eşini öldürmeye teşebbüs ettiği ve talihsiz kadının, koruma kararı bulunmasına rağmen çocuklarının babalarını görmeleri için boşanma aşamasındaki eşi ile bir araya geldiği öğrenildi.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN KINAMA

Olayın ardından Diyarbakır Barosu kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı. Baro’dan yapılan açıklamada, “Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde bugün de Diyarbakır’da bir kadın meslektaşımız boşanma aşamasında olduğu bir süreçte katledilmiştir. Baromuz avukatlarından Av. Müzeyyen Boylu, yaklaşık 1 buçuk yıldır boşanma davası devam ederken, iki defa Dr. Mesut I. tarafından öldürülmeye teşebbüs edildiği halde, yargı tarafından korunamayıp bugün çocuklarının gözü önünde Dr. Mesut I. tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup-olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz. Kadın meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımızı, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine, Diyarbakır Barosuna ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

(Habertürk)