Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Diyarbakır'da boşanan çiftin aileleri arasında kavga: 2'si ağır 12 yaralı

Diyarbakır'da boşanan çiftin aileleri arasında kavga: 2'si ağır 12 yaralı

Diyarbakır'da boşanan çiftin aileleri arasında kavga: 2'si ağır 12 yaralı

Diyarbakır'da boşanan çift ailesinin karşılaşması sonucu çıkan kavga büyüyerek silahlı kavga dönüştü. Kavgayı ağırmak isteyen bir kişi yaralandı. 2 kişinin durumu ise ağır.

Diyarbakır'ın Karapınar ilçesinde iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

Pirinçlik Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, daha önce çocukları boşanan iki aile, mahallenin meydanında karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın ardından kız tarafı erkek tarafının evini bastı.

Burada çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Kavgada M.K., A.K., F.K. ile kavgayı ayırmak isteyen H.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı kaydedildi.

Jandarma ekipleri ailelerin evi ile bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA


Oyunculara botoks uyarısı
'Aile paradan daha önemli'
'Yeni yılın ilk günü setteyiz'
Anlaşmalı ayrılık 
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
<p>Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ile imzalanan

Terörle Mücadelede Yeni Atılım: Kamikaze Mini İHA´lar Geliyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!