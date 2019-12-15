Diyarbakır'da boşanan çiftin aileleri arasında kavga: 2'si ağır 12 yaralı

Diyarbakır'ın Karapınar ilçesinde iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

Pirinçlik Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, daha önce çocukları boşanan iki aile, mahallenin meydanında karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın ardından kız tarafı erkek tarafının evini bastı.

Burada çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgada M.K., A.K., F.K. ile kavgayı ayırmak isteyen H.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı kaydedildi.

Jandarma ekipleri ailelerin evi ile bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA