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  3. Elazığ, Diyarbakır, Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi deprem açıklaması

Elazığ, Diyarbakır, Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi deprem açıklaması

Elazığ, Diyarbakır, Malatya'da deprem mi oldu" Son dakika Kandilli Rasathanesi deprem açıklaması

Elazığ'da deprem mi oldu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor.Diyarbakır, Malatya ve Elazığ’da deprem olup olmadığı merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasında Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem mi oldu? sorusu araştırılan konular arasında yer aldı. Diyarbakır, Malatya ve Elazığ’da deprem olup olmadığı merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 10.02'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

10:11’de Elazığ yine sallandı. İkinci deprem Çevrimtaş-Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 10.02'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 


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