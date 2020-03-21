Diyanet Tv frekansları nasıl ayarlanır? İşte TRT Diyanet Tv frekansları haberimizde

Diyanet Tv frekansları nasıl ayarlanır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ülkemizde görülen corona virüs nedeni ile virüsün yayılmasını engellemek amacıyla camiler kapatılmıştı. Bu mübarek gecede Müslümanlar ibadetlerini evlerinde yerine getirecekler ve Tv'de yayınlanan kandil programlarını izleyecekler. Henüz Diyanet Tv frekans ayarlamalarını yapmamış olanlar konu ile ilgili bilgiye haberimizden ulaşabilir.

DİYANET TV FREKANSLARI NASIL AYARLANIR?

Diyanet TV, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni frekansında yayınlanmaya başladı. Sahih dini bilgiyi milletimize ulaştırma adına yayınlar yapan Diyanet TV, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren mevcut frekansını kullanmayacak ve yalnızca yeni frekansından yayın yapmaya devam ediyor.

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DİYANET TV FREKANSLARI İÇİN TIKLAYIN

https://www.diyanet.tv/frekanslar

HD Yayın Frekansı: 12.380

DİYANET TV FREKANSLARI

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 3/4

SD Yayın Frekansı: 12.422

Polarizasyon: YATAY (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

Diyanet TV, DİGİTÜRK 68. kanal, DSMART 104. kanal, TİVİBU 49. kanal ve KABLO TV 555. kanalda yayınlarına devam etmektedir.