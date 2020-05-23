Diyanet Erzincan bayram duha namazı vakti | Erzincan bayram namazı saati 2020 kaç?

Erzincan bayram namazı saati 2020 kaç? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Erzican’da yaşayan vatandaşlar illerinde bayram namazı vakitlerinin ne zaman olduğunu merak ediyor. 24 Mayıs Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayramlar, “komşusu açken, tok olarak sabahlayan bizden değildir.” Hadisine göre hareketle komşuluk duygularının güçlendiği komşuların dertlerine derman olunduğu, merhamet hislerinin yoğunlaştığı duygusal anlardır. Corona virüs salgını nedeni ile camilerde bayram namazı kılınmayacak. Diyanet yaptığı açıklamada bayram namazı yerine duha namazı kılınabileceğini duyurdu. Bayram namazı saatinden sonra kılınacak olan duha namazı merak ediliyor. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020 KAÇ?



Erzincan bayram namazı saat 05:34'de kılınacak.

DİYANET BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İL İL RAMAZAN VAKİTLERİ

Ramazan Bayramı vakitleri Ankara’da 06:00, İstanbul’da 06:13, İzmir’de 06:26’da kılınacak.

DİYANET'İN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

"Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehaptır.

Şafii mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir."

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

-Sübhaneke'yi okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha Suresini okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rüku'ya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur, ardında tekrar secdeye gidilir.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-Ayağa kalkarak kıyama durulur.

-Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rükuya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur ve ardından tekrar secdeye gidilir.

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tekrarlanır.

BAYRAMIN ÖNEMİ NEDİR?

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür. Müminler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar. Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

BAYRAM NAMAZI NEDİR?

Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekât olarak cemaatle kılınır.

Bayram namazının vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Bayram namazında ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban Bayramının birinci günü kılınır.

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Ramazan Bayramı’nda namazdan önce, tatlı (hurma veya şeker) yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.

Cabir bin Semure (ra) şöyle dedi: “Ben, Rasulullah (S.a.v.) ile her iki bayram namazını ezansız ve kametsiz olarak sadece bir kere veya iki kere kılmadım birçok defa kıldım.” (Müslim)