Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Divriği'de trafik kazası: 2 yaralı

Divriği'de trafik kazası: 2 yaralı

Divriği'de trafik kazası: 2 yaralı

Sivas’ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası Divriği ilçe girişine yakın bir noktada meydana geldi. Kazada Sivas’tan Divriği istikametine gitmekte olan A.Ö. yönetiminde ki 34 BJF 935 plakalı otomobil aynı istikamette giden B.A. yönetiminde ki 38 RD 619 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yolda ters döndü. Her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulans ile Divriği Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Itır Esen'e canlı yayında şok
Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi
Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem
Hıdırellez nedir? Hıdırellez’in anlamı ne? Hıdrellez’de neler yapılıyor? Hıdrellez nedir? Hıdrell

Hıdırellez nedir? Hıdırellez’in anlamı ne? Hıdrellez’de neler yapılıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilometrelerce öteden yemeye geliyorlar

Galatasaray-Beşiktaş derbisinden kareler