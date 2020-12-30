Discord uygulamasına sabah saatlerinde erişim sağlayamadı. Bunun üzerine Discord mu çöktü? Discord neden çöktü? soruları merak edildi. Video oyunu oynayan oyuncular için çıkarılan sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması hakkında detaylar...

DİSCORD MU ÇÖKTÜ?

Discord uygulamasına bir süre erişim sağlanamadı. Fakat kısa bir süre sonra uygulama çalışmaya başladı.

DİSCORD NEDİR?

Discord, video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli-yazılı iletişim programı. 21 Temmuz 2019 itibarıyla 250 milyondan fazla kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.