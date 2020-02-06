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  3. Diş hekimi uçak kazasında hayatını kaybetti, işi çıkan eşi kazadan kurtuldu

Diş hekimi uçak kazasında hayatını kaybetti, işi çıkan eşi kazadan kurtuldu

Diş hekimi uçak kazasında hayatını kaybetti, işi çıkan eşi kazadan kurtuldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koçar'ın eşinin işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi yarın Tekirdağ Malkara'da toprağa verilecek.+

KOCASI İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ İPTAL OLDU

İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber hafta sonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.

Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti.

(DHA)


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