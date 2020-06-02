Dişçiler açık mı? Diş hastaneleri ne zaman açılacak?

Diş hastaneleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun bir araştırmaya girdi. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sonrası Mart ayından bu yana Türkiye’de birçok işletme kapılarını kapatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan haziran ayı normalleşme takviminde birçok kurum ve kuruluş faaliyet vermeye başladı. Diş problemi yaşayan ya da kontrole gidecek olan kişiler “Diş hastaneleri açılacak mı? Diş hastaneleri ne zaman açılacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. Kafe, AVM gibi birçok işletmenin açılmasının ardından gözler diş hastanelerinin açılacağı tarihe çevrildi. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİŞ HASTANELERİ AÇILACAK MI?

Normalleşme takvimi içerisinde diş hastanelerin ne zaman açılacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor.

SALGIN SIRASINDA UYULMASI GEREKEN İŞLEMLER PROSEDÜRÜ

“Acil” olarak tanımlanan diş hekimliği işlemleri için başvuruda bulunan hastanın covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) yoksa uygun protokoller ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak muayenesinin yapılması gerektiği bildirildi.

Covid-19 tanısı alan hastalar içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyanların işlem öncesi değerlendirmelerinin, hastayı takip eden hekimi ile yapılması ve tedbirlere birlikte karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Hastada Covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomlar mevcutsa tedavinin, Covid-19 hastaları için ayrılan iyi havalandırılmış bir tedavi ünitesinde yapılması gerektiği ifade edildi.

Olası/kesin Covid-19 hastaları ve karantinada olan temaslıların acil bir durum olmadıkça tedavilerinin ertelenmesi gerektiği vurgulandı.

1 HAZİRAN’DA AÇIALAN İŞLETMELER NELERDİR?

1 Haziran normalleşme sürecinde birçok işletme ve dükkan uzun süre sonra kapılarını açtı.

Genelgede, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.

- Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran'dan itibaren başlanacak.

- Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yine 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı.