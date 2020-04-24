Diş fırçalamak ve abdest almak orucu bozar mı? Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? Maddeler halinde sizlerle…

Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayı başladı. Mümin vatandaşlar oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek istiyor. Bunun için de sık sık abdest almak ve diş fırçalamak orucu bozar mı? gibi soruların yanıtını araştırıyorlar. Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? sorusunun yanıtı maddeler halinde haberimizde…

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Günlük kişisel bakım rutinimiz olan diş fırçalamak eyleminin orucu bozup bozmayacağı hakkında Diyanet’ten şöyle bir açıklama yapıldı;

“Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Aynı şekilde, ağız ve burundan vücuda girip mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu nedenle, ağız kokusunu engellemek ve diş ağrısını gidermek amacı ile ağza sıkılan sprey veya herhangi ilaçlar yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.”

ABDEST ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Vatandaşlar namaz kılmak veya Kur’an okumak amacıyla gün içerisinde abdest almak ihtiyacı hissedebiliyorlar. Oruçluyken abdest alındığında abdestin orucu bozup bozmayacağı ise kafalarda soru işareti yaratıyor. Diyanet’in bu konuyla ilgili bilgilendirmesi ise şu şekilde;

“Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).”

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet’in resmi internet sitesinde orucu bozan şeyler hakkında şöyle bir bilgilendirme yapılmıştır;

“Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.”

Diş fırçalamak, kusmak, abdest almak, unutarak yemek içmek, makyaj yapmak, saç boyamak, insülin iğnesi, göz damlası, kan vermek, burun damlası, biyopsi durumları orucu bozmaz.

Orucu bozan durumlar ise maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir;

-Sigara İçmek

-Boğaza kar ve yağmur kaçması

-Astım spreyi kullanmak

-Buruna sıvı ilaç koymak,

-Burnuna kolonya çekmek (koklamak bozmaz)

-Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek

-Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak

-Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması

-Abdest alırken boğaza su kaçması

-Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak

-Fitil kullanmak

-Dil altına konan ilacı emmek

-Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması

-Özel olarak su buharı teneffüs etmek

-Burundan genze giden kanı yutmak

-Bayılanı ayıltmak için veya uyuyanın ağzına su akıtmak

-Mastürbasyon yapmak

-Oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter, çok olur da, tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.

-Seferde iken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir.