5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda Diriliş Osman olarak ekranlara gelecek. Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi kanalda başlayacak? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Yayınladığı dönemlerde reyting rekorları kıran dizinin başrolünde Burak Özçivit oynayacak.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi takipçileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen Diriliş Osman'ın Eylül ayının sonu veya Ekim ayının başında başlaması bekleniyor.

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak izleyici ile buluşacak olan Diriliş Osman bu sezon ATV'de yayınlanacak. Başrolünde ise Burak Özçivit yer alacak.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı söyleniyor.

Diriliş Osman'da Engin Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. Ancak bu oyuncunun kim olduğu henüz bilinmiyor.

DİRİLİŞ OSMAN BAŞROL OYUNCUSU BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır.

2003 yılı Best Model of Turkey yarışmaşına katılmış ve "gelecek vadeden" seçilmiştir.

Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.Daha sonra mankenliği bırakmış, Uğurkan Erez'in ajansında cast olarak çalışmaktadır.

Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir.Ardından da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

Faruk Saraç, Abbate, Tween ve Network gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 da "Eksi 18" adlı dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. 2008 de Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. Star Tv'de yayınlanan "İhanet "Dizisinde rol aldı.

2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra "Gossip Girl" adlı yabancı diziden den esinlenilen "Küçük Sırlar" adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011'den beri Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Burak Özçivit, İngilizce biliyor. Araba kullanmak, spor yapmak ve futbol oynamaktan hoşlanıyor.