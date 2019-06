Diriliş Osman hakkında az bilinen o gerçek! Osman Gazi ölürken...

Diriliş Osman son günlerin en popüler konularından biri... Diriliş hayranları yeni sezonda başlayacak Osman Gazi'nin hayatını anlatacak Osman Gazi'nin gerçekte kim olduğunu, neler yaptığını merak ediyor. Osman Gazi'nin ölmeden önce yaptığı konuşmalar tarihe damgasını vurmuştur. Osman Gazi ilk vasiyetinde Hz. Muhammed’in şeriatına ve sünnetine uyması ve Allah’ın emirlerinden asla taviz vermemesi ve bilmediği hususlarda ulemaya danışması hususları üzerinde durur.

İŞTE OSMAN GAZİ'NİN VASİYETLERİ

Osman Gazi ölüm vaktinin yaklaştığını anlayınca vasiyetlerini ve öğütlerini bildirmek üzere Orhan Bey’i ve güvendiği devlet erkânını huzuruna getirtir ve onlara şu şekilde seslenir:

“Gaza ve cihad sünnetinin devam ettirilmesi, Peygamber dininin bütün çabalarla sağlamlaştırılması benim ilk vasiyetimdir. Evvela şerîat sancağını sabit kılın. Bundan sonra İslâm’a hizmet yolunu boş bırakmayın. Çünkü dünyanın yaşamasının lüzumlu olduğu bu zamanda Hak teâlâ bu zayıf bendesini küfür beldelerinin fethi ve İslâm sünnetinin yayılması yolunda destekledi. Ümit ederim ki.. dilaverlik ve bu yoldaki çaba kanunları ebediyete dek bu hanedanda kalır,ümit gözünün beklediği ve gaza ve cihad yolunda olan ilahî vaâtler gerçekleşir. Tevhid ve iman kelâmının bu beldelerin hududunda ortaya çıkması evlâtlarımın zamanında neticeye ulaşır.”





OSMAN BEY'İN GİZLİ NASİHATİ

Osman Bey ahalinin geneline bu şekilde seslendikten sonra oğlu Orhan Bey’e de gizlice nasihat etmeye başlar. Öncelikle “Her nefis ölümü tadıcıdır” mealindeki ayete atıfta bulunarak ölümün kaçınılmazlığından bahseder sonra da “Allah’ın

rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz” ayetine dayanarak ümitvar olduğu üzerinde durur, “Bu son demde ve de bu son nefeste dünyevî olan her şeyden ilgiyi kesmek bu manevî seferin hafifliği için lüzûmludur. Ama akıbeti düşünerek dinî işleri bir yere bağlamak en münasip olandır” dedikten ve hakkın emanetlerini Orhan Gazi’ye onu da Allah’a emanet ettikten sonra vasiyetlerini saymaya başlar. Birinci vasiyette Hz. Muhammed’in şeriatına ve sünnetine uyması ve Allah’ın emirlerinden asla taviz vermemesi ve bilmediği hususlarda ulemaya danışması hususları üzerinde durur

İkinci vasiyette hizmetliler ve devlet erkânı üzerinde inam ve ihsanını devamlı kılması ve emaneti ehil olana vermesi konularından bahseder.

Üçüncü vasiyet bunlar içinde en uzun olanıdır ve oldukça farklı hususiyetleri bir araya toplamaktadır. Bu bölümün nasihatle ilgili kısmı şu şekildedir. “Şimdi ilahi emanetlerin hükmü gereğince bu rahmani hilfet sorumluluğunu üstlenmelisin. Emaneti lâyıkıyla koruyasın. Adalet, ihsan ve riâyetten oluşan o emanetin sütunlarına kendi himmetinle sahip çıkmayı en gerekli şey bilesin. Âdemoğlu tebaâsına karşı hatta bütün canlılara karşı şefkat ve merhamet göstermede her zaman bu mânâ mucibince .. [Allah’ın emrine ta‘zîm, mahlukatına şefkat göstermek gerekir, ihtimam ve günahtan el çekme ipine göz kulak olasın. Mücahitlerin, askerlerin, reâyânın ve tebaanın tamamını kendi evlât ve soyunun yolundabilesin. Bu devlet hanedanında önceden beri hizmetleri bulunan, mihnet ve sıkıntı içinde hizmetinin kabulü için uzun zaman gayret ve çaba gösteren ensar ve muhacirin zümresine dahil olan o kimselerin haklarını bu mânâ gereğince . İyilik etme de önde olanlar karşılıklarını almada da önde olacaklar (Kur’an-ı Kerîm, Vâkı‘â, 10) veresin ve onlara karşı hürmetli ve saygılı olasın. Cürümlerine göz yummada ve affetmede, iyiliklere karşı merhamet ve mükâfatta bulunmada onların tarafını elden bırakmayasın. Onların evlAt ve torunlarını kendi evlâtların yerinde bilesin. Memleketlerini terk edip gurbeti seçerek sair büyük beldelerden gelip bu hanedanının merhametini ummayı tercih eden zamanının evlâtlarına her türlü insanîlikle teselli vermeyi ve şefkatte bulunmayı zorunluluk bilesin. Onların gariban gönüllerini ve vatanlarından göç etmiş hatırlarını in’âm ve ihsanlarla okşayarak toparlayasın. Eski yeni bütün münafık ve inatçıları dünyevî işlerin hiçbir maksadı yolunda temiz ve seçkin dostlarla bir tutmayasın. Can dostlarına iyilik ve lutuflarda bulunasın. Canının düşmanlarını gizli düşünceler yoluyla ferasetli

gözünün önünden ve akıbeti gören nazarında geriye atmayasın.”

Bu vasiyette bulunan hususiyetler; adaletli olma, ihsan kapılarını açık tutma, emanete riayet etme, tebaaya karşı şefkat ve merhametli olma, görevi ehil ve hakkı olanlara verme, idare altında bulunanları kendi evladın gibi görme ve hakkını gözetme, iyilik ve lutufda bulunma, düşmanlara karşı ferasetli olma şeklinde özetlenebilir.