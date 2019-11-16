Dipsiz Göl'deki define kazısına Bakanlık'tan açıklama! Görevden uzaklaştırıldılar

Deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl' 'define' söylentisi üzerine kazılarak yok edilmişti. Tepki çeken olayın ardından Bakanlıktan açıklama geldi.

'GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında 15.11.2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

HAZİNE ARANMIŞTI

Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de ‘define' söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatılmıştı.



TOPRAKLA DOLDURULMUŞ

Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, dün alandan ayrıldı. Valiliğin, göl alanının eski haline getirildiğini açıkladığı Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanına ise bir de su akarı için plastik boru koyuldu. Su kalmayan göl alanı, taş ve toprak yığını haline döndü.

ESKİ HALİ

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