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  3. Dipsiz Göl eski hali için ‘kar’ı bekliyor

Dipsiz Göl eski hali için ‘kar’ı bekliyor

Dipsiz Göl eski hali için ‘kar’ı bekliyor

Gümüşhane’ye bağlı Taşköprü Yaylası’nda yasal izinle yapılan define kazısı çalışmasında toprak doldurulup yok edilen Dipsiz Göl’ün eski haline dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp silindirle tabanı hazırlanan gölün, bölgedeki yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek. Gölün eski haline gelmemesi halinde ise 2 metrelik derinliğe sahip alana, tankerlerle su takviye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

‘12 BİN YILLIK HAZİNE YOK EDİLDİ’

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, “12 bin yılda oluşan bu gölü nasıl olacak da siz doldurarak eski haline getireceksiniz? 12 bin yıllık bir değer ve ekosistem göz göre göre yok edilmiştir” dedi.


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