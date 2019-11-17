Dipsiz Göl eski hali için ‘kar’ı bekliyor

Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp silindirle tabanı hazırlanan gölün, bölgedeki yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek. Gölün eski haline gelmemesi halinde ise 2 metrelik derinliğe sahip alana, tankerlerle su takviye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

‘12 BİN YILLIK HAZİNE YOK EDİLDİ’

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, “12 bin yılda oluşan bu gölü nasıl olacak da siz doldurarak eski haline getireceksiniz? 12 bin yıllık bir değer ve ekosistem göz göre göre yok edilmiştir” dedi.