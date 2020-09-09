Dille ilgili ilk sistematik düşünceyi ortaya koyan filozof hakkından detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını yapıyor. İnsanlık tarihi boyunca iletişim kurmadaki en temel faktör dil olmuştur. Dil sayesinde kişiler söylemek istediklerini daha rahat bir şekilde aktarmıştır. Peki, Dille ilgili ilk sistematik düşünceyi ortaya koyan filozof kimdir?

DİLLE İLGİLİ İLK SİSTEMATİK DÜŞÜNCEYİ ORTAYA KOYAN FİLOZOF KİMDİR?

Dille ilgili ilk sistematik düşünceyi ortaya koyan filozof Heraklitos olarak adlandırılır.

HERAKLİTOS KİMDİR?

Efesli Heraklitos (MÖ 535? - 475), Efes'te yaşamış Sokrates öncesi Yunan filozof.

Efes'in yerlisi olduğu ve babasının adının Bloson olduğu gibi detaylar dışında hayatı hakkında pek az şey bilinmektedir. Batı felsefe tarihinde dinamik bir felsefî sistem ortaya koyan ilk kişidir.