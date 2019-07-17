Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7017
  • 6,399
  • 256.643
  • 99373.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Dilencinin üzerinden servet çıktı

Dilencinin üzerinden servet çıktı

Dilencinin üzerinden servet çıktı

Adana`de zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 5500 dolar, 3800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında insanların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere karşı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Atatürk Caddesi Abidin Dino Parkı içerisinde dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş yakalanarak idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirildi. Burada yapılan üst aramasında 52 yaşındaki Suriye uyruklu A.E.Ş'nin üzerinden 5500 Dolar, 3800TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.

Üzerinden çıkan paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konulurken, A.E.Ş'ye Kabahatler Kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insanların manevi değerlerini sömüren dilencilere karşı vatandaşı uyararak, dilencilere para verilmemesini ve görülmeleri durumunda 153'ün aranarak ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Dolunay gecesi kaçış
<p>DIRAÇ (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Bayraktar (L-402) Amfibi Tank Çıkarma Ge

Türk Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar Arnavutluk´ta

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Game of Thrones'un Sansa karakteri Sophie Turner eşi Joe Jones ile balayında!

Ünlüler de sosyal medyanın yaşlanma' akımına uydu