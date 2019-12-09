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  3. Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan dilencinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Meram ilçesi Amber Reis Caddesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara ilişkin şikayetleri değerlendiren ekipler, N.N'yi takibe aldı.

Ekipler, durdurup üst araması yaptıkları N.N'nin cebinde 5 bin 500 lira ele geçirdi.

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Öte yandan, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden, kavşak, cadde ve bulvarlarda sürücülere rahatsızlık vererek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dilencilere yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

(AA)


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