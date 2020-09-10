Dilemma ne demek, nedir? Dilemma TDK kelime anlamı ne?

Dilemma kelimesi, felsefi yönden ifade edilen bir kelimedir. Kelimelerin ne anlama geldiği her zaman merak konusu olmuştur. Türk Dil Kurumu internet sitesi üzerinde dilemma ve farklı sözcüklerin ne anlama geldiğini açıklıyor. Dilemma kelimesi dilimize Yunanca'dan geçmiştir.

DİLEMMA NE DEMEK?

Dilemma sözcüğü felsefi terimlerde karşımıza çıkmaktadır. Yunanca kökenli olan kelimenin TDK tarafından ne anlama geldiği açıklandı.

Türk Dil Kurumu dilemma kelimesini "ikilem" olarak yayınladı. Kelime isim olarak dilimizde yer edinmiştir.

DİLEMMA KELİME ANLAMI

Vikipedi sözlükten araştırdığımızda ise dilemma kelimesi şu şekilde aktarılmaktadır;

"İkilem ya da dilemma, ikisi de kesin olarak kabul veya tercih edilemeyen iki olasılıklı bir çelişki durumunu ifade eder. İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu. Bir ikilem, iki olası çözümü olan bir çatışma, sorun veya durumdur."