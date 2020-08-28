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  3. Dikkatsiz sürücü trafik denetimi yapan jandarmayı eziyordu
28 Ağustos 2020 Cuma 15:12 | Son Güncelleme:

Dikkatsiz sürücü trafik denetimi yapan jandarmayı eziyordu

İHA

Kayseri'de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personelini az kalsın eziyordu. Aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol yapan jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı.

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ise ekip arkadaşı yaptı.

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