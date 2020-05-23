Dikkat çekmek için kutlanıyor... Dünya Kaplumbağalar Günü

Dünyada soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan kaplumbağalara dikkat çekmek amacıyla, Amerikan Kaplumbağa Kurtarma Kurumu’nun (American Tortoise Rescue) 2000 yılında ilan ettiği Dünya Kaplumbağa Günü, her mayıs ayının 23'ünde kutlanıyor. Yaban hayvan çeşitliliği bakımından yurdun en zengin alanlarından olan Iğdır'daki Ağrı Dağı Milli Parkı'nda da çizgili kaplumbağalar yaşıyor.

AA