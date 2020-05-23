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  3. Dikkat çekmek için kutlanıyor... Dünya Kaplumbağalar Günü
23 Mayıs 2020 Cumartesi 14:05 | Son Güncelleme:

Dikkat çekmek için kutlanıyor... Dünya Kaplumbağalar Günü

Dikkat çekmek için kutlanıyor... Dünya Kaplumbağalar Günü

Dünya Kaplumbağalar günü her yıl 23 Mayıs'ta kutlanıyor. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplumbağalar, Türkiye'de yaban hayvan çeşitliliğinin zengin oranda bulunduğu Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşıyorlar.

Dünyada soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan kaplumbağalara dikkat çekmek amacıyla, Amerikan Kaplumbağa Kurtarma Kurumu’nun (American Tortoise Rescue) 2000 yılında ilan ettiği Dünya Kaplumbağa Günü, her mayıs ayının 23'ünde kutlanıyor. Yaban hayvan çeşitliliği bakımından yurdun en zengin alanlarından olan Iğdır'daki Ağrı Dağı Milli Parkı'nda da çizgili kaplumbağalar yaşıyor.

AA


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