Dikkat! Ani kafa hareketi öldürdü

İngiltere’de 17 yaşındaki Ben Littlewood adındaki genç, kafasını aniden yana çevirdikten sonra beyin felci geçirerek öldü. Adli tıp uzmanının raporunda, zararlı alışkanlıkları olmayan Ben Littlewood’un kafasını hızlıca çevirmesinin, atardamarın yırtılması ve beyinde kan pıhtılaşmasına neden olabileceği belirtildi. 3 Nisan’da meydana gelen olayda, annesi işteyken kız kardeşine bakan 17 yaşındaki Ben Littlewood, annesini aradı ancak ulaşamadı.

8 GÜN SONRA ÖLDÜ

Eve gittiğinde oğlunun mutfakta yerde yattığını gören anne hemen ambulans çağırdı. Ben Littlewood, sekiz gün sonra hastanede öldü. Doktorlar gencin beyin felci geçirdiğini yoğun bakıma sevk edildikten 4 gün sonra bilincinin açılmaması üzerine anlayabildi. BT taramasında beyin sağlıklı görünüyordu ve alındaki şişlik nedeniyle doktorlar kafatası kemiğinin zarar görmüş olabileceğini düşündü. Daily Mirror’a göre, İngilizlerin ortalama ilk beyin felci geçirme yaşı 68 olarak açıklandı.