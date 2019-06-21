"Diken dutu" hangisinin diğer adıdır? 21 Haziran Milyoner Sorusu Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Diken dutu" hangisinin diğer adıdır? 21 Haziran Milyoner SorusuATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 21 Haziran Cuma günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Karadut

B: Böğürtlen

C: Ahududu

D: Frambuaz

Doğru Cevap: Böğürtlen