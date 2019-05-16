Diadermine, yeni serisi Expert Active Glow'u tanıttı!

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar’ın konuşması ile başlayan lansmanda, Cilt Bakım Kategori Marka Müdürü Hande Özusta yaptığı sunumla Diadermine markasının cilt bakım pazarına farklılık getiren yeni serisi Expert Active Glow ile ilgili detayları paylaştı. Konuşma ve sunumların ardından sahneye gelen Subway Jazz Station grubu ise keyifli şarkıları ile lansmana renk kattı.

Dermatoloji alanında 115 yıllık uzmanlığa sahip Diadermine tarafından ışıltısını kaybetmiş ciltler için geliştirilen Expert Active Glow serisi; sıkılaştırıcı gündüz kremi, yenileyici gece kremi ve aydınlatıcı serum olmak üzere 3 üründen oluşuyor. Yeni seri; içeriğindeki C, H, D Derma vitaminleri ile cildi sıkılaştırıyor, güçlendiriyor ve cilde aydınlık veriyor. Sadece 4 haftada daha genç görünen ve ışıldayan bir cilde sahip olmanıza yardımcı oluyor. İlk kullanımdan itibaren cildiniz daha aydınlık ve canlı görünmeye başlıyor. 4 haftalık kullanımdan sonra ise cildiniz sıkılaşırken sağlıklı bir ışıltıyla aydınlanıyor, güçleniyor ve canlanıyor.