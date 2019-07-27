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  3. Devriye görevi yaptığı sırada saldırıya uğrayıp yaralanan polis şehit oldu

Devriye görevi yaptığı sırada saldırıya uğrayıp yaralanan polis şehit oldu

Devriye görevi yaptığı sırada saldırıya uğrayıp yaralanan polis şehit oldu

Adıyaman'da devriye görevi yapan ve ekip otosuna düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sincik ilçe merkezinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Taha Uluçay, ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uluçay, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin Sincik ve kırsalında yürüttüğü operasyonların sürdüğü belirtildi.

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