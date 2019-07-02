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Devrilen traktörün altında can pazarı

Devrilen traktörün altında can pazarı

Denizli’nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan traktör yol kenarına devrildi. Traktörün altında sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından uzun süren uğraş sonrası kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kabalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çal Caddesi üzerinde seyir halindeki Mustafa K. idaresindeki 20 NL 032 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan traktör yoldan çıkıp devrildi. Kazada sürücü Mustafa K. ve yanında bulunan Meryem K. traktörün altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İHA

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