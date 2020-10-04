Devlet el verdi, iki genç kız artık üniversiteli

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti bu yılki üniversite sınavında meyvelerini verdi. Mersin’de yaşayan ve SED hizmetinden yararlanan Zeynep Candan, 2020 YKS’de Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini, İpek Babur ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşti. Zeynep Candan, SED hizmetini 12. sınıfta almaya başladığını belirterek şöyle konuştu:

‘BANA GÜVENDİLER’

“Bana güvenen insanların güvenini boşa çıkarmamak için uyurken bile ‘Bugün yeterince çalışabildim mi?’ diye hep düşünürdüm. Hem bu işi iyi yapabileceğimi, hem de hayatta gerçekten adaletin çok önemli olduğunu gördüğüm için hukuk okumak istiyordum. Şimdi Akdeniz Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Önümde daha büyük hedefler var. Her zaman elimden geleni yapmak beni destekleyen insanlara borcumdur.”

‘HAYALİME KAVUŞTUM’



İpek Babur ise 2 yıldır SED hizmetinden yararlandığını belirterek şöyle konuştu: “Maddi desteğin yanında manevi olarak da yanımızdaydılar. Tıp hayalimdi. Çok çalıştım ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleştim. Hayalimi gerçekleştirmeme vesile olan herkese minnettarım.”

SED İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARIN YANINDA



Bakanlık, SED hizmeti ile ekonomik yönden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının bakımı ve desteklenmesini sağlıyor. Çocuğun, kuruluş bakımına alınması yerine aile birliğinin korunmasını amaçlıyor. SED hizmetinden Ocak 2020’den itibaren 200 bin çocuk faydalanırken; Okul Destek Projesinden de bugüne kadar 16 bini aşkın çocuk yararlandı.