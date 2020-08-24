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  3. Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni nerede? Desan Tersanesi nerede yapıldı?
24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:10 | Son Güncelleme:

Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni nerede? Desan Tersanesi nerede yapıldı?

Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni nerede" Desan Tersanesi nerede yapıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşma yapıyor. Canlı yayını takip eden vatandaşlar Desan Tersanesi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Desan Tersanesi nerede?

Desan Tersanesi gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşma yapıyor. Canlı yayını takip eden vatandaşlar Desan Tersanesi ile ilgili araştırma yapmaya başladı? Peki, Desan Tersanesi nerede?

DESAN TERSANESİ NEREDE?

Desan Tersanesi, İstanbul Tuzla'da yer alıyor. Tersanenin açık adresi ise Evliya Çelebi, Tersaneler Cd. No:36, 34944 Tuzla/İstanbul'dur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor."

"Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir."

"Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor."

"Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz."

"Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir."

"Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz."

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